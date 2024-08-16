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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1911 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1911 (ЭБ)
Средняя цена 1000 $
Продажи
2 1058
Аверс
Реверс
5 рублей 1911 (ЭБ)
Средняя цена 6400 $
Продажи
0 134

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1911 (ЭБ)
Средняя цена 500 $
Продажи
0 506
Аверс
Реверс
50 копеек 1911 (ЭБ)
Средняя цена 170 $
Продажи
0 571
Аверс
Реверс
20 копеек 1911 СПБ ЭБ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 131
Аверс
Реверс
15 копеек 1911 СПБ ЭБ
Средняя цена 95 $
Продажи
0 93
Аверс
Реверс
10 копеек 1911 СПБ ЭБ
Средняя цена 60 $
Продажи
0 224
Аверс
Реверс
5 копеек 1911 СПБ ЭБ
Средняя цена 60 $
Продажи
1 227

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1911 СПБ
Средняя цена 190 $
Продажи
0 780
Аверс
Реверс
3 копейки 1911 СПБ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 95
Аверс
Реверс
2 копейки 1911 СПБ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 115
Аверс
Реверс
1 копейка 1911 СПБ
Средняя цена 45 $
Продажи
0 177
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1911 СПБ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 113

Пробные монеты

Аверс
Реверс
25 копеек 1911 (ЭБ) Пробные
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
20 копеек 1911 (ЭБ) Пробные Дата под орлом
Средняя цена 9600 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
20 копеек 1911 (ЭБ) Пробные Дата в круговой надписи
Средняя цена 9200 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 копеек 1911 (ЭБ) Пробные Дата слева от орла
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 копеек 1911 (ЭБ) Пробные Дата под орлом
Средняя цена 52000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 копеек 1911 (ЭБ) Пробные
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 9
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