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1699-1991
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Петр I
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Монеты России 1911 года
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Золотые монеты
10 рублей 1911 (ЭБ)
Средняя цена
1000 $
Продажи
2
1058
5 рублей 1911 (ЭБ)
Средняя цена
6400 $
Продажи
0
134
Пробные монеты
1 рубль 1911 (ЭБ)
Средняя цена
500 $
Продажи
0
506
50 копеек 1911 (ЭБ)
Средняя цена
170 $
Продажи
0
571
20 копеек 1911 СПБ ЭБ
Средняя цена
140 $
Продажи
0
131
15 копеек 1911 СПБ ЭБ
Средняя цена
95 $
Продажи
0
93
10 копеек 1911 СПБ ЭБ
Средняя цена
60 $
Продажи
0
224
5 копеек 1911 СПБ ЭБ
Средняя цена
60 $
Продажи
1
227
Медные монеты
5 копеек 1911 СПБ
Средняя цена
190 $
Продажи
0
780
3 копейки 1911 СПБ
Средняя цена
140 $
Продажи
0
95
2 копейки 1911 СПБ
Средняя цена
230 $
Продажи
0
115
1 копейка 1911 СПБ
Средняя цена
45 $
Продажи
0
177
1/2 копейки 1911 СПБ
Средняя цена
65 $
Продажи
0
113
Пробные монеты
25 копеек 1911 (ЭБ) Пробные
Средняя цена
13000 $
Продажи
0
7
20 копеек 1911 (ЭБ) Пробные
Дата под орлом
Средняя цена
9600 $
Продажи
0
10
20 копеек 1911 (ЭБ) Пробные
Дата в круговой надписи
Средняя цена
9200 $
Продажи
0
7
10 копеек 1911 (ЭБ) Пробные
Дата слева от орла
Средняя цена
19000 $
Продажи
0
6
10 копеек 1911 (ЭБ) Пробные
Дата под орлом
Средняя цена
52000 $
Продажи
0
1
5 копеек 1911 (ЭБ) Пробные
Средняя цена
16000 $
Продажи
0
9
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Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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