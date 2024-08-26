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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1911 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1911 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1/2 копейки 1911 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 35,800,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1911
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (113)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1911 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22260 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1800 USD. Торги состоялись 14 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
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Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1911 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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