Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1911 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 35,800,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1911
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (113)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1911 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22260 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1800 USD. Торги состоялись 14 января 2023.
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS64 BN RNGA
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS64 RB ННР
Цена
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