1/2 копейки 1911 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1911 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22260 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1800 USD. Торги состоялись 14 января 2023.

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