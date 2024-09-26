Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1911 года СПБ ЭБ "Тип 1897-1915" (Россия, Николай II)
Цены на аукционах (227)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1911 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1026 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Для продажи 5 копеек 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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