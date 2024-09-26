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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1911 года СПБ ЭБ "Тип 1897-1915" (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 копеек 1911 года СПБ ЭБ "Тип 1897-1915" - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 копеек 1911 года СПБ ЭБ "Тип 1897-1915" - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 2,700,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1911
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (227)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1911 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1026 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Россия 5 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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