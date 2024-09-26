5 копеек 1911 года СПБ ЭБ "Тип 1897-1915" (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1911 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1026 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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