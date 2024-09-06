Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1911 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 6,666,677
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1911
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (93)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1911 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25884 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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