15 копеек 1911 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1911 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25884 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

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