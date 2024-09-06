Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1911 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1911 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1911 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 6,666,677

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1911
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (93)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1911 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25884 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 10 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (3)
  • ARTMAXIMUM (1)
  • AURORA (8)
  • Baldwin's (1)
  • CNG (1)
  • Coins.ee (3)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Heritage (1)
  • Katz (8)
  • Klondike Auction (1)
  • Künker (3)
  • MS67 (5)
  • MUNZE (3)
  • New York Sale (2)
  • Numisbalt (3)
  • Numismatica Luciani (1)
  • Rare Coins (6)
  • Rio de la Plata (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (8)
  • SINCONA (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • TMAJK sro (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • VL Nummus (2)
  • WAG (4)
  • Александр (3)
  • Денга1700 (3)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (6)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (4)
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Tauler & Fau - October 3, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Numismatica Luciani - September 3, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1911 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 15 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск