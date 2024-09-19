Пробные 20 копеек 1911 года (ЭБ). Дата под орлом (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 20 копеек 1911 года со знаком (ЭБ). Дата под орлом. Это медно-никелевая монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 971 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

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