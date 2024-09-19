Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 20 копеек 1911 года (ЭБ). Дата под орлом (Россия, Николай II)
Разновидность: Дата под орлом
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 20 копеек 1911 года со знаком (ЭБ). Дата под орлом. Это медно-никелевая монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 971 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
8354 $
Цена в валюте аукциона 600000 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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