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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 20 копеек 1911 года (ЭБ). Дата под орлом (Россия, Николай II)

Разновидность: Дата под орлом

Аверс монеты - Пробные 20 копеек 1911 года (ЭБ) Дата под орлом - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробные 20 копеек 1911 года (ЭБ) Дата под орлом - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,10 - 6,34 гр
  • Диаметр 23,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1911
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 20 копеек 1911 года со знаком (ЭБ). Дата под орлом. Это медно-никелевая монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 971 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность AU
Цена
8354 $
Цена в валюте аукциона 600000 RUB
Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Знак - October 30, 2020
Продавец Знак
Дата 30 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Знак - February 14, 2020
Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Знак - February 14, 2020
Продавец Знак
Дата 14 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Знак - October 26, 2018
Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Знак - October 26, 2018
Продавец Знак
Дата 26 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
8220 $
Цена в валюте аукциона 8100 CHF
Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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