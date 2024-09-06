Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 10 копеек 1911 года (ЭБ). Дата слева от орла (Россия, Николай II)

Разновидность: Дата слева от орла

Аверс монеты - Пробные 10 копеек 1911 года (ЭБ) Дата слева от орла - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробные 10 копеек 1911 года (ЭБ) Дата слева от орла - цена монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 4,30 - 4,35 гр
  • Диаметр 21,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1911
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1911 года со знаком (ЭБ). Дата слева от орла. Это медно-никелевая монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 1023 проданному на аукционе SINCONA AG за 36000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Künker (1)
  • SINCONA (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 10 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия 10 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
6882 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Россия 10 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
39419 $
Цена в валюте аукциона 36000 CHF
Россия 10 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1911 года Все российские монеты российские медно-никелевые монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск