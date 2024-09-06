Пробные 10 копеек 1911 года (ЭБ). Дата слева от орла (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1911 года со знаком (ЭБ). Дата слева от орла. Это медно-никелевая монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 1023 проданному на аукционе SINCONA AG за 36000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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