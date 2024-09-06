Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 10 копеек 1911 года (ЭБ). Дата слева от орла (Россия, Николай II)
Разновидность: Дата слева от орла
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1911 года со знаком (ЭБ). Дата слева от орла. Это медно-никелевая монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 1023 проданному на аукционе SINCONA AG за 36000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
6882 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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