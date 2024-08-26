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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1911 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 20 копеек 1911 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 20 копеек 1911 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 8,000,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1911
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (132)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1911 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе MS67 за 175000 RUB. Торги состоялись 26 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 9800 RUB
Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS66 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Stack's - September 14, 2023
Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Stack's - September 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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