Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1911 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 8,000,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 20 копеек
- Год 1911
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (132)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1911 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 175 проданному на аукционе MS67 за 175000 RUB. Торги состоялись 26 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (2)
- Auctiones (1)
- AURORA (14)
- CNG (1)
- Coins.ee (4)
- Haljak Coin Auction (6)
- Heritage (2)
- Janas (1)
- Katz (10)
- MS67 (9)
- MUNZE (4)
- Numisbalt (4)
- Numisor (1)
- Pesek Auctions (1)
- Rare Coins (8)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (13)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (3)
- Stack's (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- Александр (13)
- Денга1700 (1)
- Имперская монета (15)
- Монеты и Медали (2)
- НИКО (4)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (7)
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 9800 RUB
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS66 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск