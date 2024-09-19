Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 25 копеек 1911 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7,50 - 8,40 гр
- Диаметр 25,1 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 25 копеек
- Год 1911
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 25 копеек 1911 года со знаком (ЭБ). Это медно-никелевая монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 1077 проданному на аукционе SINCONA AG за 40000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (1)
- New York Sale (1)
- SINCONA (2)
- Империя (1)
- Имперская монета (1)
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Продавец Империя
Дата 24 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 25 копеек 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск