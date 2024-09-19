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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 25 копеек 1911 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - Пробные 25 копеек 1911 года (ЭБ) - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробные 25 копеек 1911 года (ЭБ) - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,50 - 8,40 гр
  • Диаметр 25,1 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1911
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 25 копеек 1911 года со знаком (ЭБ). Это медно-никелевая монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 1077 проданному на аукционе SINCONA AG за 40000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Россия 25 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Империя - July 24, 2020
Продавец Империя
Дата 24 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия 25 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия 25 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Россия 25 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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