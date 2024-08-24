Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1911 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 21,000,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1911
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (224)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1911 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе MS67 за 145000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 240 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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