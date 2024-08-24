10 копеек 1911 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1911 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе MS67 за 145000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность PROOF (21) UNC (119) AU (16) XF (17) VF (2) Нет оценки (46) Сохранность (слабы) MS68 (2) MS67 (22) MS66 (26) MS65 (13) MS64 (6) MS63 (9) MS62 (2) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (3) AU53 (1) XF45 (1) PF67 (1) PF66 (6) PF64 (6) PF63 (4) DETAILS (1) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (69) ННР (15) CGC (1) RNGA (3) PCGS (4)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

Antykwariat u Nilsa (1)

ARTMAXIMUM (1)

AURORA (26)

CNG (1)

Coins.ee (5)

COINSNET (1)

Gorny & Mosch (1)

Haljak Coin Auction (9)

Heritage (3)

Höhn (1)

Ibrahim's Collectibles (1)

Katz (20)

Künker (2)

MARCINIAK (1)

MS67 (16)

MUNZE (4)

Niemczyk (4)

Numisbalt (6)

Numismatica Ferrarese (1)

Numismática Leilões (1)

Numismatica Luciani (1)

Numisor (2)

Rare Coins (10)

RedSquare (5)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (33)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (2)

Stack's (1)

Tauler & Fau (1)

TMAJK sro (1)

Universum Coins GmbH (1)

Александр (18)

Денга1700 (8)

Знак (2)

Империя (3)

Имперская монета (11)

Монеты и Медали (7)

НИКО (1)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (6)