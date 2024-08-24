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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1911 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1911 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1911 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,000,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1911
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (224)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1911 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе MS67 за 145000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 240 RUB
Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1911 СПБ ЭБ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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