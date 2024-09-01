Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 5 копеек 1911 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,07 - 3,09 гр
- Диаметр 18,6 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 копеек
- Год 1911
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 копеек 1911 года со знаком (ЭБ). Это медно-никелевая монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 974 проданному на аукционе SINCONA AG за 60000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- CNG (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Künker (1)
- SINCONA (2)
- Имперская монета (1)
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск