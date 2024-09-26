Пробные 20 копеек 1911 года (ЭБ). Дата в круговой надписи (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 20 копеек 1911 года со знаком (ЭБ). Дата в круговой надписи. Это медно-никелевая монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 832 проданному на аукционе Редкие Монеты за 18000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

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