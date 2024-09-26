Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 20 копеек 1911 года (ЭБ). Дата в круговой надписи (Россия, Николай II)
Разновидность: Дата в круговой надписи
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 20 копеек 1911 года со знаком (ЭБ). Дата в круговой надписи. Это медно-никелевая монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 832 проданному на аукционе Редкие Монеты за 18000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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