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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 20 копеек 1911 года (ЭБ). Дата в круговой надписи (Россия, Николай II)

Разновидность: Дата в круговой надписи

Аверс монеты - Пробные 20 копеек 1911 года (ЭБ) Дата в круговой надписи - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробные 20 копеек 1911 года (ЭБ) Дата в круговой надписи - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,10 - 6,34 гр
  • Диаметр 23,8 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1911
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 20 копеек 1911 года со знаком (ЭБ). Дата в круговой надписи. Это медно-никелевая монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 832 проданному на аукционе Редкие Монеты за 18000 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Знак - October 26, 2018
Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Знак - October 26, 2018
Продавец Знак
Дата 26 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62
Цена
18000 $
Цена в валюте аукциона 18000 USD
Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
8625 $
Цена в валюте аукциона 8500 CHF
Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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