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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1911 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1911 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1911 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 129,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1911
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (506)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1911 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 969 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
478 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе Heritage - December 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1911 (ЭБ) на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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