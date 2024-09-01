1 рубль 1911 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1911 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 969 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность PROOF (44) UNC (80) AU (105) XF (143) VF (89) F (2) Нет оценки (43) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS63 (17) MS62 (17) MS61 (14) MS60 (10) AU58 (12) AU55 (14) AU53 (11) AU50 (11) XF45 (23) XF40 (4) VF35 (5) PF67 (1) PF66 (3) PF65 (1) PF64 (1) PF63 (1) PF62 (4) PF61 (3) PF60 (1) PF58 (5) PF55 (4) DETAILS (14) CAMEO (5) Сервис NGC (49) ННР (16) PCGS (6) RNGA (8)

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