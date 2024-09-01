Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1911 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 129,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1911
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (506)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1911 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 969 проданному на аукционе SINCONA AG за 38000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
478 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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