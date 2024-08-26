Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 10 копеек 1911 года (ЭБ). Дата под орлом (Россия, Николай II)

Разновидность: Дата под орлом

Аверс монеты - Пробные 10 копеек 1911 года (ЭБ) Дата под орлом - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - Пробные 10 копеек 1911 года (ЭБ) Дата под орлом - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,15 гр
  • Диаметр 21,2 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1911
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1911 года со знаком (ЭБ). Дата под орлом. Это медно-никелевая монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе Монеты и Медали за 3150000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Монеты и Медали (1)
Россия 10 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 10 копеек 1911 (ЭБ) (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1911 года Все российские монеты российские медно-никелевые монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск