Пробные 10 копеек 1911 года (ЭБ). Дата под орлом (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1911 года со знаком (ЭБ). Дата под орлом. Это медно-никелевая монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе Монеты и Медали за 3150000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.

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