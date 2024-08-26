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Пробные 10 копеек 1911 года (ЭБ). Дата под орлом (Россия, Николай II)
Разновидность: Дата под орлом
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1911 года со знаком (ЭБ). Дата под орлом. Это медно-никелевая монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе Монеты и Медали за 3150000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.
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Где продать?
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