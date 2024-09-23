Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1911 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,000,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1911
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (571)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1911 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2509 проданному на аукционе MDC Monaco за 23000 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Дата 9 июня 2024
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Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
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Сохранность XF
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Дата 14 мая 2024
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Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU53
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