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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1911 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1911 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1911 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,000,011

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1911
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (571)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1911 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2509 проданному на аукционе MDC Monaco за 23000 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
283 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность AU53
Цена
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Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 50 копеек 1911 (ЭБ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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