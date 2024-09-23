50 копеек 1911 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1911 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2509 проданному на аукционе MDC Monaco за 23000 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.

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