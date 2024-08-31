Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1911 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 38,150,011
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 копейка
- Год 1911
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (177)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1911 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе AURORA за 155000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
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