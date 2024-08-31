Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1911 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 3 копейки 1911 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 3 копейки 1911 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 27,9 - 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,466,677

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1911
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1911 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе AURORA за 310000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (7)
  • Coinhouse (1)
  • Coins.ee (5)
  • Heritage (2)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (8)
  • Künker (1)
  • MS67 (2)
  • MUNZE (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (2)
  • Palombo (1)
  • Rare Coins (5)
  • RedSquare (2)
  • Russiancoin (14)
  • SINCONA (2)
  • WDA - MiM (1)
  • Александр (4)
  • Денга1700 (3)
  • Знак (1)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (15)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (2)
  • Русский Нумизматический Дом (5)
  • Русское Наследие (3)
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 3 копейки 1911 СПБ на аукционе Heritage - September 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 копейки 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1911 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 3 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск