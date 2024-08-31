3 копейки 1911 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1911 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе AURORA за 310000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность PROOF (4) UNC (41) AU (19) XF (11) VF (4) Нет оценки (16) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (12) MS64 (3) MS63 (7) MS62 (2) MS61 (3) AU58 (1) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (4) XF40 (2) VF20 (1) PF66 (1) PF65 (2) DETAILS (1) RD (1) RB (7) BN (23) Сервис NGC (16) PCGS (2) ННР (3) RNGA (6)

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