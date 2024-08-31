Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1911 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,466,677
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1911
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1911 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе AURORA за 310000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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