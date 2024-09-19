Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1901 года (АР) (Россия, Николай II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 4,3 гр
- Чистого золота (0,1244 oz) 3,87 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 рублей
- Год 1901
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (132) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1901 года со знаком (АР). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22246 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 14 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
3363 $
Цена в валюте аукциона 290000 RUB
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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