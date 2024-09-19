5 рублей 1901 года (АР) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1901 года со знаком (АР). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22246 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 14 января 2023.

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