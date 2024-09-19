Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1901 года (АР) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 рублей 1901 года (АР) - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 рублей 1901 года (АР) - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 4,3 гр
  • Чистого золота (0,1244 oz) 3,87 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1901
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1901 года со знаком (АР). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22246 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 14 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • AURORA (31)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • Chaponnière (1)
  • Coins.ee (2)
  • CoinsNB (1)
  • COINSTORE (1)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (6)
  • Katz (4)
  • Künker (1)
  • Monnaies d'Antan (2)
  • MS67 (5)
  • MUNZE (1)
  • Niemczyk (4)
  • Numimarket (4)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (11)
  • Roma Numismatics (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (4)
  • Teutoburger (6)
  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
  • Varesi (1)
  • WCN (1)
  • Александр (18)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (6)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (3)
  • ОЛНЗ (2)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (2)
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
3363 $
Цена в валюте аукциона 290000 RUB
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU58 NGS
Цена
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 1450 PLN
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Где купить?
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 5 рублей 1901 (АР) на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность MS66 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1901 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 5 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск