Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Россия
1901
Россия
Период:
1699-1991
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
Главная
Каталог
Россия
1901
Монеты России 1901 года
Выберите категорию
Все
Золото
Серебро
Медь
Золотые монеты
10 рублей 1901 (ФЗ)
Средняя цена
870 $
Продажи
0
324
10 рублей 1901 (АР)
Средняя цена
1100 $
Продажи
1
239
5 рублей 1901 (ФЗ)
Средняя цена
750 $
Продажи
1
587
5 рублей 1901 (АР)
Средняя цена
2300 $
Продажи
1
132
Пробные монеты
1 рубль 1901 (ФЗ)
Средняя цена
440 $
Продажи
0
698
1 рубль 1901 (АР)
Средняя цена
880 $
Продажи
0
81
1 рубль 1901
Гладкий гурт
Средняя цена
—
Продажи
0
1
50 копеек 1901 (ФЗ)
Средняя цена
1300 $
Продажи
0
94
50 копеек 1901 (АР)
Средняя цена
460 $
Продажи
0
38
25 копеек 1901
Средняя цена
7800 $
Продажи
0
51
20 копеек 1901 СПБ ФЗ
Средняя цена
310 $
Продажи
0
84
20 копеек 1901 СПБ АР
Средняя цена
—
Продажи
0
28
15 копеек 1901 СПБ ФЗ
Средняя цена
240 $
Продажи
0
11
15 копеек 1901 СПБ АР
Средняя цена
120 $
Продажи
0
20
10 копеек 1901 СПБ ФЗ
Средняя цена
180 $
Продажи
0
95
10 копеек 1901 СПБ АР
Средняя цена
160 $
Продажи
0
36
5 копеек 1901 СПБ ФЗ
Средняя цена
170 $
Продажи
0
209
5 копеек 1901 СПБ АР
Средняя цена
130 $
Продажи
0
62
Медные монеты
3 копейки 1901 СПБ
Средняя цена
330 $
Продажи
0
37
2 копейки 1901 СПБ
Средняя цена
170 $
Продажи
0
110
1 копейка 1901 СПБ
Средняя цена
40 $
Продажи
0
152
Лучшие предложения
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион
19 сент. 2024
ACM Aste srl
Аукцион
19 сент. 2024
Katz Auction
Аукцион
11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Россия
Период
1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить