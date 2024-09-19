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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1901 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1901 (ФЗ)
Средняя цена 870 $
Продажи
0 324
Аверс
Реверс
10 рублей 1901 (АР)
Средняя цена 1100 $
Продажи
1 239
Аверс
Реверс
5 рублей 1901 (ФЗ)
Средняя цена 750 $
Продажи
1 587
Аверс
Реверс
5 рублей 1901 (АР)
Средняя цена 2300 $
Продажи
1 132

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1901 (ФЗ)
Средняя цена 440 $
Продажи
0 698
Аверс
Реверс
1 рубль 1901 (АР)
Средняя цена 880 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
1 рубль 1901 Гладкий гурт
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 копеек 1901 (ФЗ)
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
50 копеек 1901 (АР)
Средняя цена 460 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
25 копеек 1901
Средняя цена 7800 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
20 копеек 1901 СПБ ФЗ
Средняя цена 310 $
Продажи
0 84
Аверс
Реверс
20 копеек 1901 СПБ АР
Средняя цена
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
15 копеек 1901 СПБ ФЗ
Средняя цена 240 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
15 копеек 1901 СПБ АР
Средняя цена 120 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
10 копеек 1901 СПБ ФЗ
Средняя цена 180 $
Продажи
0 95
Аверс
Реверс
10 копеек 1901 СПБ АР
Средняя цена 160 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
5 копеек 1901 СПБ ФЗ
Средняя цена 170 $
Продажи
0 209
Аверс
Реверс
5 копеек 1901 СПБ АР
Средняя цена 130 $
Продажи
0 62

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1901 СПБ
Средняя цена 330 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
2 копейки 1901 СПБ
Средняя цена 170 $
Продажи
0 110
Аверс
Реверс
1 копейка 1901 СПБ
Средняя цена 40 $
Продажи
0 152
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