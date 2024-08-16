Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1901 года (ФЗ) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 412,020
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1901
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1901 года со знаком (ФЗ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 825 проданному на аукционе Редкие Монеты за 34000 USD. Торги состоялись 3 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
8484 $
Цена в валюте аукциона 34000 PLN
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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