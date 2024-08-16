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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1901 года (ФЗ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1901 года (ФЗ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1901 года (ФЗ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 412,020

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1901
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1901 года со знаком (ФЗ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 825 проданному на аукционе Редкие Монеты за 34000 USD. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
8484 $
Цена в валюте аукциона 34000 PLN
Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (ФЗ) на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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