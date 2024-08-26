20 копеек 1901 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1901 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность PROOF (28) Сохранность (слабы) PF66 (3) PF65 (10) PF64 (6) PF63 (2) PF62 (1) CAMEO (7) Сервис NGC (9) ННР (3)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

AURORA (1)

Heritage (1)

Hess Divo (1)

Künker (3)

MS67 (1)

Rare Coins (7)

SINCONA (2)

Universum Coins GmbH (1)

Александр (5)

Империя (2)

Русский Нумизматический Дом (3)