Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1901 года СПБ АР (Россия, Николай II)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 20 копеек
- Год 1901
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1901 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
6333 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность PF64 ННР
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность PF65
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность PF64 ННР
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность PF63
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 27 февраля 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность PF64 ННР
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Hess Divo
Дата 31 мая 2017
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность PF64
Цена
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Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность PF65
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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