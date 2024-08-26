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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1901 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 20 копеек 1901 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 20 копеек 1901 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1901
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1901 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
6333 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность PF64 ННР
Цена
3400 $
Цена в валюте аукциона 3400 USD
Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность PF65
Цена
Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность PF65
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Империя - December 1, 2019
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2019
Сохранность PF64 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность PF63
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе MS67 - February 27, 2019
Продавец MS67
Дата 27 февраля 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность PF64 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Heritage - April 23, 2018
Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - March 22, 2018
Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - March 22, 2018
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность PF64
Цена
Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Hess Divo - May 31, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 31 мая 2017
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность PF64
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе AURORA - March 28, 2016
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность PF65
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ АР на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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