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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1901 года СПБ ФЗ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 20 копеек 1901 года СПБ ФЗ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 20 копеек 1901 года СПБ ФЗ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 7,750,020

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1901
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (85) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1901 года со знаком СПБ ФЗ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе MS67 за 240000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
737 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS65
Цена
Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 20 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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