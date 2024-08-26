Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1901 года СПБ ФЗ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 7,750,020
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 20 копеек
- Год 1901
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (85) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1901 года со знаком СПБ ФЗ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе MS67 за 240000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
737 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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