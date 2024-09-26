Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1901 года СПБ АР (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 копеек
- Год 1901
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1901 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе MS67 за 165000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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