5 копеек 1901 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1901 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе MS67 за 165000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.

Сохранность PROOF (8) UNC (13) AU (13) XF (7) VF (14) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS63 (4) MS62 (3) MS61 (1) AU58 (2) AU53 (2) AU50 (1) XF40 (1) VF30 (1) VF25 (1) PF65 (2) PF64 (1) PF63 (1) PF62 (2) Сервис ННР (6) NGC (6)

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