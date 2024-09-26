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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1901 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 копеек 1901 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 копеек 1901 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1901
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1901 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе MS67 за 165000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 15500 RUB
Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 5 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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