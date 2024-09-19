Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1901 года СПБ ФЗ (Россия, Николай II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 5,790,020
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 копеек
- Год 1901
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (209) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1901 года со знаком СПБ ФЗ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе MS67 за 180000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.
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Сохранность MS66 NGC
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Дата 27 июня 2024
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Сохранность MS67 NGC
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