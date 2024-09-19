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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1901 года СПБ ФЗ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 копеек 1901 года СПБ ФЗ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 копеек 1901 года СПБ ФЗ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 5,790,020

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1901
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (209) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1901 года со знаком СПБ ФЗ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе MS67 за 180000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS67 ННР
Цена
******
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Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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