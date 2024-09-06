15 копеек 1901 года СПБ ФЗ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1901 года со знаком СПБ ФЗ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе MS67 за 280000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

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