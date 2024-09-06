Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1901 года СПБ ФЗ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 6,670,020
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1901
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1901 года со знаком СПБ ФЗ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе MS67 за 280000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS66 RNGA
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность PF65 NGC
Цена
4281 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 26 сентября 2017
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность PF64
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?
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