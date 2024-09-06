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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1901 года СПБ ФЗ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1901 года СПБ ФЗ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1901 года СПБ ФЗ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 6,670,020

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1901
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1901 года со знаком СПБ ФЗ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе MS67 за 280000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS66 RNGA
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия 15 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе ARTMAXIMUM - November 2, 2019
Продавец ARTMAXIMUM
Дата 2 ноября 2019
Сохранность PF65 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе MS67 - September 11, 2019
Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность PF65 NGC
Цена
4281 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Россия 15 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе НИКО - March 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе AURORA - December 5, 2017
Продавец AURORA
Дата 5 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Россия 15 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Имперская монета - September 26, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 26 сентября 2017
Сохранность AU55
Цена
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Россия 15 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность PF64
Цена
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Россия 15 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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