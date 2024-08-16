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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1901 года (АР) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1901 года (АР) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1901 года (АР) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1901
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1901 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе Русское Наследие за 5000000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF30
Цена
619 $
Цена в валюте аукциона 57148 RUB
Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность F15 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность PF62 NGC
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Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность PF64 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF30 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Русское Наследие - October 16, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS62
Цена
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Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность PF64 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1 рубль 1901 (АР) на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность F15
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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