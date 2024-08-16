Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1901 года (АР) (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1901
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1901 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе Русское Наследие за 5000000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF30
Цена
619 $
Цена в валюте аукциона 57148 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность F15 RNGA
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность PF64 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 октября 2022
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность PF64 ННР
Цена
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