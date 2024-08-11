Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1901 года. Гладкий гурт (Россия, Николай II)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 1 рубль 1901 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1901 года Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1901
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1901 года. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2961 проданному на аукционе TimeLine Auctions за 800 GBP. Торги состоялись 9 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Александр (1)
Россия 1 рубль 1901 на аукционе Александр - March 26, 2010
Россия 1 рубль 1901 на аукционе Александр - March 26, 2010
Продавец Александр
Дата 26 марта 2010
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1901 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск