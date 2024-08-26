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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1901 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 3 копейки 1901 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 3 копейки 1901 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 27,9 - 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1901
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербурге (Розенкранц)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1901 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Русское Наследие за 250000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 280 RUB
Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Coins.ee - December 11, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
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Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Россия 3 копейки 1901 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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