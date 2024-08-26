3 копейки 1901 года СПБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1901 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Русское Наследие за 250000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность PROOF (5) UNC (18) AU (4) XF (1) VF (3) F (1) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS66 (6) MS65 (1) MS64 (3) MS63 (4) MS62 (1) AU58 (1) XF45 (1) VF30 (1) PF65 (3) PF64 (1) RD (1) RB (4) BN (13) Сервис NGC (18) PCGS (1)

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