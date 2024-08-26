Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1901 года СПБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1901
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербурге (Розенкранц)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1901 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 148 проданному на аукционе Русское Наследие за 250000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
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Где продать?
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