Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1901 года (АР) (Россия, Николай II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 8,6 гр
- Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 рублей
- Год 1901
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (239) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1901 года со знаком (АР). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 253 проданному на аукционе Русское Наследие за 2170000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
837 $
Цена в валюте аукциона 73500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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