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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1901 года (АР) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 рублей 1901 года (АР) - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 рублей 1901 года (АР) - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 8,6 гр
  • Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1901
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (239) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1901 года со знаком (АР). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 253 проданному на аукционе Русское Наследие за 2170000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

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Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
837 $
Цена в валюте аукциона 73500 RUB
Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
591 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
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Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 10 рублей 1901 (АР) на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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