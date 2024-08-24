10 рублей 1901 года (АР) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1901 года со знаком (АР). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 253 проданному на аукционе Русское Наследие за 2170000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2021.

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