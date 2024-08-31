Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1901 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,1 - 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 2 копейки
- Год 1901
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1901 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе AURORA за 220000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
307 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность MS65 RB CGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MS67
Дата 9 августа 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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