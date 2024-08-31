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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1901 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 2 копейки 1901 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 2 копейки 1901 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,1 - 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1901
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1901 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе AURORA за 220000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
307 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность MS65 RB CGC
Цена
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Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе MS67 - August 9, 2023
Продавец MS67
Дата 9 августа 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1901 СПБ на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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