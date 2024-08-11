Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1901 года СПБ ФЗ (Россия, Николай II)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,000,020
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1901
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1901 года со знаком СПБ ФЗ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 3000 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 17200 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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