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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1901 года СПБ ФЗ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1901 года СПБ ФЗ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1901 года СПБ ФЗ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,000,020

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1901
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1901 года со знаком СПБ ФЗ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 3000 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
284 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 17200 RUB
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 10 копеек 1901 СПБ ФЗ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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