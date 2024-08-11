10 копеек 1901 года СПБ ФЗ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1901 года со знаком СПБ ФЗ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 3000 GBP. Торги состоялись 7 июля 2023.

Сохранность PROOF (7) UNC (53) AU (5) XF (13) VF (6) F (2) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS67 (3) MS66 (5) MS65 (6) MS64 (5) MS63 (5) MS62 (5) MS60 (1) AU58 (1) XF45 (1) F12 (1) PF65 (5) DETAILS (5) CAMEO (2) Сервис ННР (9) NGC (25) PCGS (2) RNGA (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

ARTMAXIMUM (1)

AURORA (11)

Coins.ee (1)

COINSNET (1)

Haljak Coin Auction (1)

Hermes Auctions (1)

Katz (3)

Künker (1)

MS67 (5)

MUNZE (1)

New York Sale (1)

Niemczyk (2)

Numimarket (6)

Numisbalt (2)

Rare Coins (12)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (6)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (3)

Tauler & Fau (3)

Universum Coins GmbH (1)

Александр (4)

Денга1700 (4)

Империя (4)

Имперская монета (8)

Монеты и Медали (2)

НИКО (3)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (2)