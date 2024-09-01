10 рублей 1901 года (ФЗ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1901 года со знаком (ФЗ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Редкие Монеты за 20000 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность PROOF (4) UNC (66) AU (127) XF (89) VF (18) F (1) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS63 (9) MS62 (14) MS61 (19) MS60 (2) AU58 (44) AU55 (18) AU53 (12) AU50 (9) XF45 (6) XF40 (5) VF35 (1) PF65 (2) PF64 (1) PF58 (1) DETAILS (1) CAMEO (1) ULTRA CAMEO (2) Сервис RNGA (8) NGC (67) ННР (12) PCGS (15)

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