Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1901 года (ФЗ) (Россия, Николай II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 8,6 гр
- Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,377,021
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 рублей
- Год 1901
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (324) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1901 года со знаком (ФЗ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Редкие Монеты за 20000 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
1349 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 25 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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