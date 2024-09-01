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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1901 года (ФЗ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 рублей 1901 года (ФЗ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 рублей 1901 года (ФЗ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 8,6 гр
  • Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,377,021

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1901
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (324) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1901 года со знаком (ФЗ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 286 проданному на аукционе Редкие Монеты за 20000 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
1349 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
954 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Holmasto - May 25, 2024
Продавец Holmasto
Дата 25 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Stack's - May 15, 2024
Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
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Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Numision - April 5, 2024
Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 рублей 1901 (ФЗ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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