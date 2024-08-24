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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1901 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 15 копеек 1901 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 15 копеек 1901 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1901
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1901 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3060 RUB
Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
501 $
Цена в валюте аукциона 47000 RUB
Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе La Galerie Numismatique - April 21, 2024
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе MS67 - June 26, 2019
Продавец MS67
Дата 26 июня 2019
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Имперская монета - October 30, 2018
Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Имперская монета - October 30, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF20
Цена
Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе НИКО - February 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 февраля 2018
Сохранность PF DETAILS ННР
Цена
Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 24, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 апреля 2016
Сохранность PROOF
Цена
Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - February 15, 2016
Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - February 15, 2016
Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность PF65
Цена
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Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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