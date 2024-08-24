Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1901 года СПБ АР (Россия, Николай II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 15 копеек
- Год 1901
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1901 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3060 RUB
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
501 $
Цена в валюте аукциона 47000 RUB
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MS67
Дата 26 июня 2019
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность PF65
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 15 копеек 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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