10 копеек 1901 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1901 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 989 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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