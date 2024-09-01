Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1901 года СПБ АР (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1901
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1901 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 989 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
305 $
Цена в валюте аукциона 27011 RUB
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VG
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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