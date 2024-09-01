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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1901 года СПБ АР (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1901 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1901 года СПБ АР - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1901
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1901 года со знаком СПБ АР. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 989 проданному на аукционе SINCONA AG за 3200 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
305 $
Цена в валюте аукциона 27011 RUB
Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность MS60
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VG
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность MS60
Цена
Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Империя - March 6, 2020
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе MS67 - December 18, 2019
Продавец MS67
Дата 18 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - December 18, 2019
Россия 10 копеек 1901 СПБ АР на аукционе Александр - December 18, 2019
Продавец Александр
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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