Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1901 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 копейка
- Год 1901
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербурге (Розенкранц)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (152)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1901 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе AURORA за 140000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- AURORA (14)
- Baldwin's (1)
- Coins.ee (4)
- COINSNET (1)
- Haljak Coin Auction (2)
- Heritage (2)
- Katz (13)
- MS67 (2)
- MUNZE (2)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (2)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (22)
- RedSquare (4)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (17)
- SINCONA (1)
- Stack's (1)
- VL Nummus (1)
- WDA - MiM (1)
- Александр (11)
- Денга1700 (5)
- Империя (5)
- Имперская монета (22)
- Монеты и Медали (4)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (7)
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF63 RB ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск