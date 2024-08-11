Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1901 года (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 25 копеек
- Год 1901
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1901 года. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5913 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 19000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF62
Цена
10801 $
Цена в валюте аукциона 1000000 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность PF61 NGC
Цена
5418 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность PF63 ННР
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность PF62
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF63
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность PF63
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS62 PL
Цена
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Где продать?
Для продажи 25 копеек 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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