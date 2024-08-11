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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1901 года (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 25 копеек 1901 года - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 25 копеек 1901 года - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1901
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1901 года. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5913 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 19000 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1901 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 25 копеек 1901 на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность PF61 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1901 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF62
Цена
10801 $
Цена в валюте аукциона 1000000 RUB
Россия 25 копеек 1901 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 25 копеек 1901 на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
Россия 25 копеек 1901 на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность PF61 NGC
Цена
5418 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Россия 25 копеек 1901 на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность PF63 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1901 на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 25 копеек 1901 на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность PF62
Цена
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Россия 25 копеек 1901 на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность PF63
Цена
Россия 25 копеек 1901 на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1901 на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1901 на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1901 на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Россия 25 копеек 1901 на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 29, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 сентября 2018
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Россия 25 копеек 1901 на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF63
Цена
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Россия 25 копеек 1901 на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1901 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 25 копеек 1901 на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Россия 25 копеек 1901 на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Россия 25 копеек 1901 на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность PF63
Цена
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Россия 25 копеек 1901 на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1901 на аукционе Heritage - April 10, 2017
Россия 25 копеек 1901 на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1901 на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия 25 копеек 1901 на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность PF63 NGC
Цена
Россия 25 копеек 1901 на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 25 копеек 1901 на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS62 PL
Цена
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Россия 25 копеек 1901 на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность PR62 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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