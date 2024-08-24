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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1901 года (АР) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1901 года (АР) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1901 года (АР) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1901
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1901 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1618 проданному на аукционе SINCONA AG за 27000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Coins.ee (2)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 113 EUR
Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 191 EUR
Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF64 ННР
Цена
Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VG
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность PF65 CAMEO
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Александр - February 12, 2020
Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Александр - February 12, 2020
Продавец Александр
Дата 12 февраля 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1901 (АР) на аукционе Münzenonline - October 25, 2019
Продавец Münzenonline
Дата 25 октября 2019
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 копеек 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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