Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1901 года (АР) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1901
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1901 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1618 проданному на аукционе SINCONA AG за 27000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Дата 13 мая 2023
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Дата 13 мая 2023
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Сохранность PF64 CAMEO NGC
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Дата 25 марта 2023
Сохранность AU53
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Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
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Дата 13 января 2022
Сохранность PF64 PCGS
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Дата 19 декабря 2021
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Дата 3 апреля 2021
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Дата 3 октября 2020
Сохранность PF65 CAMEO
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Дата 8 декабря 2019
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