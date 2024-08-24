50 копеек 1901 года (АР) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1901 года со знаком (АР). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1618 проданному на аукционе SINCONA AG за 27000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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