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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1897 года (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 рублей 1897 года - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 рублей 1897 года - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 4,3 гр
  • Чистого золота (0,1244 oz) 3,87 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,372,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1897
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1897 года. Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 582 проданному на аукционе Hess Divo за 700 CHF. Торги состоялись 30 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSTORE (1)
Россия 5 рублей 1897 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 5 рублей 1897 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
489 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Россия 5 рублей 1897 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Россия 5 рублей 1897 на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1897 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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