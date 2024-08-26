Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1899 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 4,3 гр
- Чистого золота (0,1244 oz) 3,87 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,400,004
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 рублей
- Год 1899
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (363) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1899 года со знаком (ЭБ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе ОЛНЗ за 775000 RUB. Торги состоялись 7 февраля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Дата 7 июля 2024
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