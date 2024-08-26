5 рублей 1899 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1899 года со знаком (ЭБ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе ОЛНЗ за 775000 RUB. Торги состоялись 7 февраля 2024.

Сохранность PROOF (3) UNC (106) AU (88) XF (101) VF (28) F (1) Нет оценки (33) Сохранность (слабы) MS65 (8) MS64 (16) MS63 (33) MS62 (23) MS61 (8) MS60 (7) AU58 (21) AU55 (9) AU53 (2) AU50 (6) XF45 (9) DETAILS (5) Сервис ННР (26) NGC (75) PCGS (10) RNGA (4) GCN (1)

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