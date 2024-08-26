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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1899 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 рублей 1899 года (ЭБ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 рублей 1899 года (ЭБ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 4,3 гр
  • Чистого золота (0,1244 oz) 3,87 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,400,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1899
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (363) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1899 года со знаком (ЭБ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе ОЛНЗ за 775000 RUB. Торги состоялись 7 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
310 $
Цена в валюте аукциона 286 EUR
Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность XF
Цена
313 $
Цена в валюте аукциона 280 CHF
Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе AURORA - May 17, 2024
Продавец AURORA
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Bruun Rasmussen - April 28, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 28 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - April 21, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где купить?
Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Stack's - August 24, 2024
Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону
Россия 5 рублей 1899 (ЭБ) на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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