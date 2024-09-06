5 рублей 1910 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1910 года со знаком (ЭБ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Редкие Монеты за 24000 USD. Торги состоялись 8 июня 2019.

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