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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1910 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 рублей 1910 года (ЭБ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 рублей 1910 года (ЭБ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 4,3 гр
  • Чистого золота (0,1244 oz) 3,87 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,018

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1910
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (328)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1910 года со знаком (ЭБ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Редкие Монеты за 24000 USD. Торги состоялись 8 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
4551 $
Цена в валюте аукциона 380000 RUB
Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
3020 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе MS67 - January 5, 2024
Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность PF62 CAMEO RNGA
Цена
Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 5 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS66 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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