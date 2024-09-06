Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1910 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 4,3 гр
- Чистого золота (0,1244 oz) 3,87 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,018
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 рублей
- Год 1910
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (328)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1910 года со знаком (ЭБ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Редкие Монеты за 24000 USD. Торги состоялись 8 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
3020 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 5 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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