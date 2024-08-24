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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1910 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1910 (ЭБ)
Средняя цена 5400 $
Продажи
1 292
Аверс
Реверс
5 рублей 1910 (ЭБ)
Средняя цена 3600 $
Продажи
1 328

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1910 (ЭБ)
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 216
Аверс
Реверс
50 копеек 1910 (ЭБ)
Средняя цена 420 $
Продажи
0 387
Аверс
Реверс
20 копеек 1910 СПБ ЭБ
Средняя цена 75 $
Продажи
0 161
Аверс
Реверс
10 копеек 1910 СПБ ЭБ
Средняя цена 75 $
Продажи
0 148
Аверс
Реверс
5 копеек 1910 СПБ ЭБ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 103

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1910 СПБ
Средняя цена 340 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
2 копейки 1910 СПБ
Средняя цена 450 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1 копейка 1910 СПБ
Средняя цена 90 $
Продажи
0 174
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1910 СПБ
Средняя цена 80 $
Продажи
1 63
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1910 СПБ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 117
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