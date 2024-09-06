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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1910 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 50 копеек 1910 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 50 копеек 1910 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 150,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1910
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (388)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1910 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 856 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 20500 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
3859 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 16000 RUB
Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
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Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Nomisma Aste - April 1, 2024
Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Nomisma Aste - April 1, 2024
Продавец Nomisma Aste
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 50 копеек 1910 (ЭБ) на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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