50 копеек 1910 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1910 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 856 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 20500 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность PROOF (24) UNC (81) AU (84) XF (111) VF (57) F (2) Нет оценки (28) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS64 (15) MS63 (15) MS62 (22) MS61 (9) MS60 (3) AU58 (9) AU55 (11) AU53 (7) AU50 (14) XF45 (13) XF40 (10) VF35 (4) VF30 (3) VF25 (1) PF66 (1) PF64 (11) PF63 (2) PF62 (3) DETAILS (11) CAMEO (9) Сервис NGC (60) RNGA (11) ННР (6) PCGS (10) PCG (1)

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