Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1910 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 150,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 50 копеек
- Год 1910
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (388)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1910 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 856 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 20500 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
3859 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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