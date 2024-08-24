Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1910 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 2,500,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 5 копеек
- Год 1910
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (104)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1910 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12500 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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