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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1910 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 5 копеек 1910 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 5 копеек 1910 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 2,500,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1910
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1910 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 316 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 12500 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 14000 RUB
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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