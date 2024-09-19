Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1910 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1910
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1910 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24987 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1704 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 5366 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS65
Цена
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Где продать?
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