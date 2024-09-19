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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1910 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1910 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1/4 копейки 1910 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1910
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1910 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24987 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1704 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 5366 RUB
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
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Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS65
Цена
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Россия 1/4 копейки 1910 СПБ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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