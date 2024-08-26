Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1910 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт рубчатый
- Тираж UNC 11,000,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 20 копеек
- Год 1910
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (161)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1910 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1017 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1950 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?
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