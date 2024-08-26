20 копеек 1910 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1910 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1017 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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