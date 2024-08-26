Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1910 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 20 копеек 1910 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 20 копеек 1910 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт рубчатый
  • Тираж UNC 11,000,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1910
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (161)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1910 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1017 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (2)
  • Agora (1)
  • ARTMAXIMUM (1)
  • AURORA (18)
  • Coins.ee (3)
  • Haljak Coin Auction (4)
  • Heritage (8)
  • Katz (18)
  • Künker (1)
  • Macho & Chlapovič (1)
  • MS67 (9)
  • MUNZE (14)
  • New York Sale (4)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (6)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rare Coins (5)
  • RedSquare (3)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (9)
  • Rzeszowski DA (6)
  • Savoca Numismatik (1)
  • SINCONA (4)
  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (2)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (2)
  • Александр (7)
  • Денга1700 (1)
  • Имперская монета (12)
  • Монеты и Медали (2)
  • НИКО (4)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (5)
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 3000 RUB
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1950 RUB
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Stack's - January 15, 2023
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность MS65 PL PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1910 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск