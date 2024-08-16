Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1910 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 8,6 гр
- Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,018
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 рублей
- Год 1910
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (292)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1910 года со знаком (ЭБ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 28000 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
6667 $
Цена в валюте аукциона 575000 RUB
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
3422 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 NGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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