10 рублей 1910 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1910 года со знаком (ЭБ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 28000 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2022.

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