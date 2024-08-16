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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1910 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 рублей 1910 года (ЭБ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 рублей 1910 года (ЭБ) - цена золотой монеты - Россия, Николай II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 8,6 гр
  • Чистого золота (0,2488 oz) 7,74 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,018

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1910
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (292)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1910 года со знаком (ЭБ). Это золотая монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 28000 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
6667 $
Цена в валюте аукциона 575000 RUB
Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
3422 $
Цена в валюте аукциона 14000 PLN
Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63
Цена
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Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS62 NGS
Цена
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Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS63
Цена
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Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Rauch - December 9, 2023
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где купить?
Россия 10 рублей 1910 (ЭБ) на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS65 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 рублей 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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