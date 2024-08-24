Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1910 года (ЭБ) (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 75,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 рубль
- Год 1910
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (216)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1910 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31181 проданному на аукционе Heritage Auctions за 58800 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
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