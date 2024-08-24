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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1910 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1 рубль 1910 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1 рубль 1910 года (ЭБ) - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 75,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1910
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (216)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1910 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31181 проданному на аукционе Heritage Auctions за 58800 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 925 EUR
Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
651 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PF64
Цена
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Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1910 (ЭБ) на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность PF65
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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