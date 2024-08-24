1 рубль 1910 года (ЭБ) (Россия, Николай II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1910 года со знаком (ЭБ). Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31181 проданному на аукционе Heritage Auctions за 58800 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

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