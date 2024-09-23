Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1910 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 10 копеек 1910 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 10 копеек 1910 года СПБ ЭБ - цена серебряной монеты - Россия, Николай II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,000,009

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1910
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (148)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1910 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1018 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (10)
  • Baldwin's (1)
  • Coins.ee (6)
  • COINSNET (4)
  • Haljak Coin Auction (2)
  • Heritage (1)
  • Katz (12)
  • Klondike Auction (1)
  • MS67 (3)
  • MUNZE (3)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (4)
  • Numisbalt (10)
  • Numismatica Luciani (1)
  • Numisor (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rare Coins (9)
  • RedSquare (4)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (35)
  • Rzeszowski DA (3)
  • Savoca Numismatik (1)
  • SINCONA (2)
  • Stare Monety (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WCN (1)
  • Александр (6)
  • Денга1700 (3)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (8)
  • Монеты и Медали (3)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
  • Русское Наследие (4)
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Numismatica Luciani - September 3, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1910 СПБ ЭБ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая II Монеты России 1910 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 10 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск