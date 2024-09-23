Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1910 года СПБ ЭБ (Россия, Николай II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,000,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 10 копеек
- Год 1910
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (148)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1910 года со знаком СПБ ЭБ. Это серебряная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1018 проданному на аукционе SINCONA AG за 2600 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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