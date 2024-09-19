Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1910 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 26,500,009
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1 копейка
- Год 1910
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (174)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1910 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1657 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 23 ноября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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