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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1910 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 3 копейки 1910 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 3 копейки 1910 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 27,9 - 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,666,667

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1910
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1910 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1020 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Berk - September 14, 2023
Продавец Berk
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Heritage - November 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность PF63 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Ibrahim's Collectibles - February 27, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF66 RB RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия 3 копейки 1910 СПБ на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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