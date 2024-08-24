Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1910 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 27,9 - 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,666,667
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 3 копейки
- Год 1910
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1910 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1020 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 160 RUB
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Berk
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF66 RB RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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