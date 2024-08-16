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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1910 года СПБ (Россия, Николай II)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1910 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II Реверс монеты - 1/2 копейки 1910 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай II
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1910
  • Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1910 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 956 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2060 PLN. Торги состоялись 10 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS65 BN NGC
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Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность MS62 BN
Цена
Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Где купить?
Россия 1/2 копейки 1910 СПБ на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS64 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1910 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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