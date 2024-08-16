Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1910 года СПБ (Россия, Николай II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай II
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1910
- Правитель Николай II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1910 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 956 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2060 PLN. Торги состоялись 10 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU55 BN ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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